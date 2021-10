Facebook cambia nome. Ecco come si chiamerà

Facebook cambia nome e ad annunciarlo è lo stesso Mark Zuckerberg durante l’apertura della conferenza annuale della società. «C'è un’altra cosa di cui voglio parlare con voi ogg. E' tempo di avere di un nuovo brand per la nostra società, che includa tutto ciò che facciamo. Io sono quindi orgoglioso di dirvi che da oggi il nome della nostra società sarà Meta». Così l'amministratore delegato di Facebook. «Siamo all’inizio del prossimo capitolo di internet e del prossimo capitolo della nostra società», afferma Zuckerberg. Facebook che sarà scambiata a Wall Street con il nuovo ticker 'MVRS' dall’1 dicembre. Il nuovo ticker riflette il cambio di nome della società in Meta per riflettere il ruolo centrale del metaverso. Facebook avanza a Wall Street con il cambio di nome. I titoli del social media salgono del 2,9%.

