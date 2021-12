Mercato auto: nuovo crollo immatricolazioni, a novembre -24,6%

Il mercato dell’auto in Italia sprofonda anche a novembre, per il quinto mese consecutivo. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il mese scorso sono state immatricolate 104.478 autovetture a fronte di 138.612 immatricolazioni nello stesso mese dell’anno precedente, con una diminuzione di più del 24%. I trasferimenti di proprietà sono stati invece 290.382 a fronte di 295.546 passaggi registrati a novembre 2020, con una diminuzione pari a 1,75%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 394.860, ha interessato per il 26,46% vetture nuove e per il 73,54% vetture usate.

