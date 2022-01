Iliad sbarca sulla rete fissa, ecco la fibra ottica a 5 giga

«In 6 milioni di case sarà possibile navigare a 5 giga (rpt. 5 giga) in download e 700 mega in upload. Adesso è possibile andare ad alta velocità». Lo annuncia l’ad di Iliad Benedetto Levi presentando la Iliad box, "un router sviluppato internamente» e ribadendo «vogliamo portare nel fisso la stessa rivoluzione che abbiamo portato nel mobile». In tutti gli altri casi «forniremo massima velocità 1 giga in download e 300 mega in upload ma vogliamo fare un salto" aggiunge. La iliad box ha 5 ingressi che possono fornire 1 giga ognuna separatamente. «Lo abbiamo progettato, assemblato testato nei nostri laboratori, è piccolissimo e soprattutto bellissimo un concentrato di tecnologia» aggiunge.

In una nota a piè di pagina si aggiunge il costo di attivazione di quaranta euro (39,99 euro). La velocità in realtà, precisa una nota è «fino a 2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet, fino a 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet, e fino a 0,5 Gbit/s in Wi-Fi) raggiungibile nelle zone con tecnologia EPON iliad», e come sempre «può variare in base a copertura, gradi di congestione della rete, tecnologia disponibile nella zona, capacità del server e utilizzo della connessione Wi-Fi».

Sedici euro al mese (15,99 euro) per gli utenti Iliad e ventiquattro (23,99 euro) per gli altri per 7,4 milioni di utenti. «perché vogliamo fare una rivoluzione anche sul prezzo» ha proseguito l’ad di Iliad Benedetto Levi annunciando «minuti illimitati internet illimitato e massima velocità per sempre». Secondo gli analisti, un prezzo simile è al limite della sostenibilità del sistema.

© Riproduzione riservata