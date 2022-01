Unicredit, via al nuovo piano industriale: 1.200 uscite e 725 assunzioni (50 in Sicilia)

È stato siglato questa notte il nuovo piano industriale di Unicredit che prevede il rilancio della parte Italiana della banca attraverso nuove assunzioni ed investimenti che riguarderanno il perimetro Italia. In Sicilia il piano prevede 70 uscite e 50 nuove assunzioni.

Rosario Mingoia, segretario Responsabile Gruppo Unicredit della Uilca, si dichiara «molto soddisfatto da questo accordo che permetterà l’assunzione di 725 giovani a fronte di 1200 uscite incentivate e volontarie, uno dei migliori accordi del settore bancario in termini di rapporto assunzioni/uscite.

Inoltre è stato concordato che quasi tutte queste assunzioni verranno destinate nella rete commerciale dimostrando con i fatti la grande attenzione alle filiali».

Il rafforzamento delle Filiali rappresenta per la Uilca un forte segnale di vicinanza ai territori per il sostegno alle famiglie ed alle imprese, nonché un presidio di legalità specie nel sud del Parse. «Anche la Sicilia - sottolinea Mingoia - beneficerà di diverse assunzioni essendo stata confermata l'apertura di un nuovo polo nell’isola. Oltre al fondamentale aspetto occupazionale l’accordo prevede tutta una serie positiva di parti acquisitive per i dipendenti come l’accordo di percorso che prevede tra l’altro l’inquadramento delle nuove figure professionali, il Vap per il 2021 di importo consistente, l'accordo sulla Formazione e tante altre novità».

