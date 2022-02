Concorso per funzionario all'Agenzia delle Entrate, pubblicati gli esiti della prova tecnico professionale

Sono stati pubblicati, per sede di candidatura e codice concorso, gli esiti in ordine alfabetico e di punteggio della prova oggettiva tecnico-professionale della procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.320 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria dell'Agenzia delle Entrate. I candidati ammessi a sostenere il tirocinio teorico-pratico riceveranno, tramite Posta Elettronica Certificata personale (PEC), apposita comunicazione circa l’inizio dello stesso dalla Direzione regionale e dalla Direzione centrale Risorse umane per i cui posti hanno concorso. Il punto 3.5 del bando di concorso prevede che gli ammessi al tirocinio teorico-pratico dovranno inviare, tramite Posta Elettronica Certificata personale (PEC), in formato PDF, la domanda di partecipazione sottoscritta. Coloro che non avessero ancora provveduto alla stampa della domanda dovranno farlo collegandosi all’indirizzo https://2320trib.it/.

© Riproduzione riservata