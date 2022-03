Caro benzina, stop allo sciopero dei trasporti: “Manca il preavviso”. Ma la protesta non si ferma

L’intervento del Garante sugli scioperi non ferma Trasportounito: la sospensione dei servizi di autotrasporto resta confermata lunedì. La Commissione di Garanzia ha invitato l’associazione a revocare il fermo, ravvisando violazioni per il mancato rispetto del termine di preavviso e l’obbligo di predeterminazione della durata dell’astensione. L’associazione sta predisponendo la risposta, nella convinzione che il Garante abbia «preferito ignorare lo 'stato di grave necessita» denunciando gli estremi di uno 'scioperò. In altre parole invece di valutare e intervenire sulla gravità della crisi in atto, ha preferito rispolverare i criteri di una anacronistica rigidità burocratica, in un momento in cui dovrebbe essere superata».

Il segretario generale Maurizio Longo spiega che l’iniziativa non vuole essere uno sciopero e non c'è alcuna volontà di non far circolare camion e tir: «Nessuno vuole mettersi a fermare i mezzi di trasporto ma per noi farli partire significa indebitarsi». Longo fa notare che dopo l’annuncio dello stop sono arrivati «i primi risultati": «molti committenti hanno chiamato le imprese di trasporto garantendo la copertura della maggiorazione dei costi».

