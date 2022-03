Accese sulla benzina con lo “sconto” (-10 centesimi) in vigore dalla prossima settimana

Il decreto ministeriale (Mef-Mite) che attiva il meccanismo dell’accisa mobile sulla benzina, abbassando di 10 centesimi il costo alla pompa, entrerà in vigore all’inizio della prossima settimana. Secondo quanto si apprende, infatti, il decreto è pronto ed è anche già stato bollinato dalla Ragioneria. Mentre per tutte le altre misure, che sono invece contenute nel decreto legge, bisognerà aspettare un po' più di tempo prima di vederne la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

