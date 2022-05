Gas, prezzo sotto i livelli di prima della guerra in Ucraina

Avvio in rialzo per il gas naturale sulla piazza di Amsteardam. I futures sul mese di giugno salgono dello 0,43% a 83,65 euro al MWh. Un prezzo che si mantiene però poco sopra gli 83 euro toccati nella vigilia: il gas ha cancellato il rialzo di prezzo accumulato in tre mesi dall'attacco della Russia in Ucraina lo scorso 24 febbraio.

Il combustibile, però, costa il quadruplo rispetto a un anno fa, ma il 23 febbraio, alla vigilia dell’invasione, aveva chiuso a 87,5 €/MWh. Il 7 marzo era arrivato a costare fino al prezzo record di 345 euro.

