BTP Italia: nuova emissione dal 20 giugno e doppio premio fedeltà

Torna Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso d’inflazione nazionale pensato per i risparmiatori individuali (persone fisiche o affini). La nuova emissione si terrà da lunedì 20 a giovedì 23 giugno 2022.

Fra le novità più rilevanti di questo collocamento la previsione di un doppio premio di fedeltà per il risparmiatore retail: il primo premio di fedeltà spetta solo agli investitori individuali che acquisteranno il Titolo durante l’emissione e lo conserveranno fino al momento previsto per la sua erogazione; il secondo premio, invece, spetta a quanti acquisteranno Btp Italia nei giorni del collocamento e lo conserveranno fino alla scadenza. Il nuovo BTP Italia potrà avere una durata compresa tra 6 e 10 anni – la durata esatta sarà resa nota nei prossimi giorni – e, come di consueto, sarà collocato sul mercato in due fasi: la Prima Fase si svolgerà da lunedì 20 a mercoledì 22 giugno, salvo chiusura anticipata, e sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (cosiddetti retail); la Seconda Fase avrà luogo il giorno 23 giugno e sarà riservata solo agli investitori istituzionali.

I tassi minimi garantiti saranno comunicati venerdì 17 giugno. BTP Italia sarà sottoscrivibile in banca, presso gli uffici postali o tramite il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le banche dealers: Banca IMI S.p.A, Unicredit S.p.A.

Per supporto e informazioni è possibile scrivere direttamente all’indirizzo e-mail dedicato btpitalia@mef.gov.it.

