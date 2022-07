Amazon Prime Day, si parte domani. Ecco come funzionano offerte, sconti e resi

E' quasi arrivato il momento di Amazon Prime Day, la due giorni pensata dal colosso di Jeff Bezos, per attrarre clienti con offerte e sconti sui prodotti in vendita nel grande "mercato" online di Amazon. Gli sconti sono previsti nelle giornate del 12 e del 13 luglio a partire dalla mezzanotte, ma qualche anticipo delle promozioni che prenderanno il via domani c'è stato già oggi.

Ne potranno usufruire esclusivamente gli iscritti a Prime, il servizio a pagamento offerto da Amazon che permette ai clienti di poter usufruire della possibilità di ricevere i propri prodotti acquistati in un tempo di consegna ristretto, ad un costo di 36 euro all'anno e gratuitamente per il primo mese di sottoscrizione.

In questa due giorni si moltiplicheranno le offerte sui prodotti in vendita nella piattaforma, mentre le politiche di acquisto/reso rimarranno le stesse. Sarà infatti possibile restituire agevolmente gli articoli se, una volta acquistati, ci si rende conto che non sono all'altezza delle nostre aspettative.

