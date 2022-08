Carburanti: prezzi ancora in calo, benzina self sotto 1,9 euro litro

I prezzi dei carburanti sono ancora in calo sulla rete nazionale, con la benzina in modalità self service che è scesa sotto 1,9 euro al litro. Questo quanto emerge dall'analisi odierna messa a punto da "Quotidiano energia". "Benzina e diesel ancora giù sulla rete carburanti nazionale - rileva "Quotidiano energia" - con le quotazioni internazionali che hanno chiuso venerdì nuovamente in saliscendi, con il segno più sulla benzina e meno sul diesel, non si registrano nuovi movimenti sui prezzi raccomandati. I prezzi praticati dei due prodotti continuano tuttavia a calare recependo i tagli della scorsa settimana, con la benzina in modalità self scesa, a livello medio, sotto 1,9 euro al litro. Sale invece il metano auto".

In particolare - in base all’elaborazione di 'Quotidiano energia' sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero dello Sviluppo economico - il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,884 euro al litro; il prezzo medio praticato del diesel self è 1,860 euro al litro.

Per quanto riguarda la modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,027 euro al litro; la media del diesel servito è 2,004 euro al litro.

I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,824 a 0,839 euro al litro.

Aumenta il prezzo medio del metano auto che si posiziona tra 2,101 e 2,870 al kg.

