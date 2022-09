Caro energia, von der Leyen: proporremo un tetto al prezzo del gas russo

«Proporremo un tetto al prezzo del gas russo. L’obiettivo qui è molto chiaro. Dobbiamo tagliare le entrate della Russia che Putin usa per finanziare questa atroce guerra contro l’Ucraina». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa.

"E ora il nostro lavoro sta dando i suoi frutti. All’inizio della guerra, il gasdotto russo era il 40% di tutto il gas importato. Oggi è solo il 9% delle nostre importazioni di gas.

Questi sono tempi difficili. Ma sono convinto che gli europei abbiano la forza economica, la volontà politica e l’unità per mantenere il sopravvento», ha aggiunto. «La Norvegia - secondo a presidente della Commissione - fornisce ora più gas all’Ue che la Russia e questo grazie alla nostra politica di diversificazione, che include forniture anche dagli Usa, dal Qatar e dall’Algeria».

"Sosterremo liquidità aziende energetiche"

«Le società di servizi energetici devono essere supportate per far fronte alla volatilità dei mercati. Attualmente viene loro richiesto di fornire importi inaspettatamente ingenti di fondi, il che minaccia la loro capacità di negoziare e la stabilità dei mercati futuri. In questo modo aiuteremo a facilitare il sostegno alla liquidità da parte degli Stati membri per le società energetiche». «Aggiorneremo il nostro quadro temporaneo per consentire la rapida consegna delle garanzie statali», ha aggiunto.

