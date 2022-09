Precompilata: meno di 20 giorni alla scadenza per l’invio del modello 730

Precompilata: meno 20 giorni alla scadenza del 30 settembre per l’invio del modello 730. Da quest'anno è possibile anche delegare una persona di fiducia all’accesso e alla trasmissione della dichiarazione.

L'Autorità competente responsabile della Dichiarazione precompilata è l'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario essere in possesso di

* credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid)

* Carta d’identità elettronica (CIE)

* Carta nazionale dei servizi (CNS)

Il modello 730 e il modello Redditi Persone Fisiche precompilati contengono già diversi dati inseriti automaticamente, tra cui le detrazioni per spese sanitarie, spese universitarie, spese per premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

All’interno del servizio è possibile visualizzare, modificare e/o integrare la propria dichiarazione e infine inviarla all’Agenzia. Una volta effettuato l’invio, la dichiarazione con il protocollo dell’invio resta visualizzabile e scaricabile all’interno della propria area autenticata.

Il servizio è gratuito.

La dichiarazione dei redditi precompilata va inviata

* entro il 30 settembre (modello 730)

entro il 30 novembre (modello Redditi Persone Fisiche).

Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata sul sito Dichiarazione precompilata.

La procedura è disponibile solo in lingua italiana.

