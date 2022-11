Webgenesys diventa Spa: punto di riferimento nel settore ICT

Webgenesys, System Integrator altamente specializzato, diventa S.p.A. Comincia un nuovo capitolo per Webgenesys, punto di riferimento nel settore ICT sul mercato nazionale per Pubbliche Amministrazioni e aziende private, che il 14 ottobre 2022 è diventata una Società per Azioni.

Webgenesys, in data 14 ottobre 2022, ha deliberato con un’assemblea straordinaria la trasformazione da Società a Responsabilità Limitata a Società per Azioni, con la conseguente adozione di un nuovo Statuto Sociale. Il cambiamento della forma societaria costituisce uno step importante nel percorso di crescita rapido e ricco di successi che ha portato l’azienda a essere oggi un system integrator attivo sul mercato nazionale. Il gruppo Webgenesys annovera al suo interno aziende specializzate che, integrando le proprie competenze, garantiscono la copertura di tutti i principali ambiti dei settori ICT, digital innovation e cloud transformation. Il nuovo assetto di Società per Azioni rafforza la solidità strutturale dell’azienda e ne aumenta la competitività sul mercato, concretizzando la vision iniziale dei suoi fondatori: Webgenesys è stata concepita per portare innovazioni di processo radicali, efficaci nel presente e orientate alle sfide emergenti, da affrontare grazie a tecnologie innovative al servizio dello sviluppo della persona e del territorio. Webgenesys S.p.A. ha un capitale sociale di 1.000.000 euro rappresentato da un milione di azioni del valore nominale di € 1. Nell’assemblea dello scorso 14 ottobre è stato nominato il nuovo collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti ed è stato conferito l’incarico della revisione legale dei conti a una società specializzata. Confermato invece il Consiglio di Amministrazione: continueranno a guidare la società Antonello Posterino, in qualità di Presidente del CdA, e Raffaele Primo, in qualità di Amministratore Delegato.

