Obiettivi Pnrr, lo sfogo della Meloni: “Su 55 obiettivi entro fine anno ce ne hanno lasciati 30...”

«È un dato incontrovertibile che dei 55 obiettivi (del Pnrr) da centrare entro fine anno a noi ne sono stati lasciati trenta». Lo spiega, in un colloquio con il quotidiano La Repubblica la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che però spiega di essere «fiduciosa che recupereremo». Poi precisa che se «qualcosa mancasse all’appello non sarebbe colpa nostra». Per il futuro annuncia che «sarà inevitabile piuttosto nel 2023 cambiare qualcosa per rendere più celere e più fluida la capacità di utilizzo dei fondi».

