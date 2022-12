Manovra, lo stralcio delle cartelle fino a mille euro slitta al 31 marzo 2023?

Slitta di tre mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 lo stralcio delle cartelle fino a mille euro prevista in manovra. Lo prevede un emendamento del governo alla manovra contenuto nella bozza ancora non bollinata.

Le multe, però, potrebbero essere escluse dallo stralcio delle cartelle fino a mille euro fra il 2000 e il 2015 previsto dalla manovra. Secondo la bozza di un emendamento del governo, i Comuni possono decidere di non applicare la norma e in questo modo si introduce «una differente applicazione (annullamento parziale) per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali». Su quelle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, lo stralcio si applica solo sugli interessi.

© Riproduzione riservata