La mappa dei rincari: dai mutui all'Rc Auto, dalla benzina alle tasse locali

L’inflazione continua a mordere anche nel 2023. L’anno appena iniziato rischia di presentare un conto aggiuntivo di tutto rispetto alle famiglie italiane: una stangata di oltre 2.400 euro secondo i calcoli del Codacons.

Ecco in dettaglio gli aumenti calcolati dall’associazione dei consumatori:

MAGGIORE SPESA A FAMIGLIA NEL 2023

Alimentari +507 euro

Trasporti +490 euro

- pedaggi +4 euro

- accise benzina +366 euro

Servizi-Ristorazione +76 euro

Rc Auto +18 euro

Mutui +1.260 euro

Telefonia +30 euro

Banche +9 euro

Tasse-Imposte locali +45 euro

TOTALE: +2.435 euro

(Al netto dei possibili rincari delle bollette luce e gas)

Nel 2023 gli italiani rischiano di andare incontro ad una stangata media da +2.435 euro a famiglia a causa dei rincari di prezzi e tariffe che, purtroppo, proseguiranno anche nel corso del nuovo anno. Cifra che non tiene conto dei possibili aumenti delle bollette di luce e gas, il cui andamento dipenderà dal mercato e dall’efficacia delle nuove misure sul price cap e di quelle che il Governo italiano adotterà nei prossimi mesi. Lo afferma il Codacons, che fornisce oggi le stime delle maggiori spese che attendono i consumatori nel nuovo anno. Tutti gli analisti sono concordi nell’affermare che la crisi energetica farà sentire i suoi effetti anche nel 2023, con conseguenze dirette sui prezzi al dettaglio e sulle tariffe dei servizi - spiega il Codacons - In particolare i listini dei prodotti alimentari rimarranno su livelli elevati, mentre altre voci di spesa, dalle assicurazioni ai servizi telefonici, invertiranno nel nuovo anno il trend discendente e torneranno a registrare aumenti.

Non solo: anche le rate dei mutui sono destinate a subire nuovi rialzi per effetto delle decisioni - già preannunciate - della Bce, ricorda l’associazione. A tutto ciò si aggiungono i rincari dei pedaggi e dei carburanti che andranno ad aggravare la stangata sulle tasche degli Italiani. Prendendo in esame le principali voci di spesa a carico dei cittadini, per gli alimentari, che rappresentano i consumi primari delle famiglie, nel 2023 i prezzi al dettaglio dovrebbero iniziare un lento calo rispetto ai record attuali, ma rimarranno comunque su livelli elevati, determinando a parità di consumi un aggravio di spesa stimato in circa +507 euro annui a famiglia - analizza il Codacons - Costerà di più spostarsi (+490 euro in media) per effetto delle tariffe del comparto trasporti che risentono della crisi energetica e dello stop al taglio delle accise sui carburanti, mentre per i servizi ricettivi e di ristorazione gli aumenti saranno più contenuti e produrranno un maggior esborso pari a circa 76 euro a nucleo.

