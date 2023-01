CARO CARBURANTI

Impennata benzina: il costo al servito balza a quasi 2 euro al litro

La media della benzina in self service supera questa mattina quota 1,8 euro/litro, il gasolio vola verso 1,87, mentre sul servito la benzina viene venduta a 1,95 euro/litro e supera i 2 euro per il gasolio (2,02 euro/litro).