Mappa del caro-benzina, picchi in Puglia e Calabria. Sulla Messina-Palermo diesel a 2,622

Il gasolio servito viaggia ormai stabilmente a 2,4 euro al litro in molte regioni italiane. Non si tratta certo del prezzo medio nazionale, ma è indicativo del fatto che i prezzi alla pompa siano ancora molto elevati. E chi decidesse di regalare al proprio motore diesel un pieno di carburante ad alta prestazione dovrà prepararsi a sborsare fino a più di 2,7 euro a Mazara del Vallo, in Sicilia e poco meno sulla Messina-Palermo (2,622). Ecco la mappa del caro-benzina elaborata dal Codacons sui dati presenti sulla pagina "Osservaprezzi carburanti" del ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati ad oggi. Sono i prezzi del prodotto servito.

___________________BENZINA GASOLIO

----------------------------------------------------------------

- ABRUZZO S.S.80 TERAMO TE 2,329 2,416

- BASILICATA VALSINNI MT 2,125 2,192

- CALABRIA S.S 19 S.PIETRO APOSTOLO CZ 2,539 2,449

- CAMPANIA TANG.LE DI NAPOLI 2,336 2,423

- EMILIA ROMAGNA CESENA FC 2,340 2,427

- FRIULI PORDENONE PN 2,405 2,492

- LAZIO CANINO VT 2,310 2,397

- LIGURIA BORDIGHERA IM 2,319 2,406

- LOMBARDIA SS 415 GRUMELLO CREMONESE 2,319 2,406

- MARCHE TOLENTINO MC 2,344 2,431

- MOLISE CAMPOBASSO CB 2,069 2,119

- PIEMONTE VERZUOLO CN 2,298 2,385

- PUGLIA TARANTO TA 2,399 2,499

- SARDEGNA OLBIA OT 2,207 2,277

- SICILIA LAMPEDUSA AG 2,399 2,429

- TOSCANA PONTREMOLI MS 2,312 2,399

- TRENTINO ALTO ADIGE RABBI TN 2,284 2,385

- UMBRIA CANNARA PG 2,319 2,406

- VALLE D’AOSTA AYAS AO 2,154 2,294

- VENETO CASTELLO DI GODEGO TV 2,279 2,366

