Decreto Carburanti: cartelloni con il prezzo medio entro un mese, multe fino 6.000 euro

Il prezzo medio dei carburanti su base regionale sarà pubblicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e i gestori avranno 30 giorni di tempo per adeguare la propria cartellonistica. Le multe, in caso di violazione arrivano fino a 6.000 euro, con possibilità di chiusura dell’impianto, da 7 a 90 giorni, dopo la terza inottemperanza. Lo stabilisce il decreto legge Carburanti, pubblicato in Gazzetta ufficiale.

In particolare, il Mimit è chiamato ad adottare entro 15 giorni un decreto che definisca «la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni». Gli esercenti avranno poi 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del dicastero per adeguare «la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita».

Nel decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti non compare alcun riferimento a potenziali tetti ai listini in autostrada. L’ipotesi era circolata nei primi giorni della settimana, in coincidenza con il primo passaggio del decreto in cdm, ma aveva sollevato dubbi di costituzionalità e di tutela della concorrenza.

Bonus benzina 200 euro detassato per tutto il 2023

«Il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore». Lo stabilisce il Dl Carburanti, pubblicato in Gazzetta ufficiale. La miusra comporta un onere di 13,3 milioni di euro quest’anno e di 1,2 milioni nel 2024.

© Riproduzione riservata