ChatGPT ha conquistato un milione di utenti in appena cinque giorni: record per Internet

Secondo le informazioni diffuse da OpenAI, la società che ha creato il servizio, lo strumento di Intelligenza artificiale ChatGPT ha guadagnato un milione di utenti in appena cinque giorni dal lancio nel novembre dello scorso anno. Il “robot AI conversazionale” in grado di produrre testo simile a quello umano è stato utilizzato per tutti i tipi di usi, dalla scrittura di racconti, prosa, musica e tesine scolastiche, alla programmazione di codice di base, alla risoluzione di problemi matematici e alle traduzioni.

Microsoft nei giorni scorsi ha investito altri 10 miliardi di dollari in OpenAI, confermando così la centralità della nuova tecnologia nel futuro di Microsoft e nella sua rivalità con Apple, Meta e Google.

Altri popolari servizi online hanno generalmente impiegato molto più tempo per raggiungere il milione di utenti. Instagram è tra quelli che si avvicinano di più. Il popolare servizio di social media ha raggiunto un milione di utenti in soli 2,5 mesi, anche se misurati tramite download dell'app. Anche Spotify e Dropbox hanno raggiunto l'impresa rapidamente, rispettivamente in cinque e sette mesi, essendo servizi che come ChatGPT offrono un utilizzo pratico immediato. A parte Instagram, i servizi di social media di solito impiegano un po' più di tempo per guadagnare un milione di utenti.

Tuttavia, anche quelli inclusi nel grafico di Statista.com sono stati fondati più di 15 anni fa: man mano che Internet è diventato più onnipresente nel tempo, anche i servizi online sono stati in grado di raggiungere gli utenti più velocemente.

