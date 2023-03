Borse in rosso (Milano perde il 3,5%) e banche nella bufera dopo il crollo di Credit Suisse

Piazza Affari in netto calo con il Ftse Mib a -3,56% e 25.845 punti. Gli occhi degli investitori sono puntati sul caso Silicon Valley Bank e sulla riunione della Bce che domani dovrà decidere sul nuovo rialzo dei tassi. Sul mercato, inoltre, si è abbattuta la tegola Credit Suisse con il suo crollo di oltre 20 punti percentuali alla notizia che il principale azionista, la Saudi National Bank, ha escluso eventuali interventi in caso fosse necessaria nuova liquidità.

Ne risentono ovviamente i titoli del comparto con Unicredit che lascia il 7,42%, Intesa a -6,68%, Bper -5,86%, Banco Bpm -6,46%. Tra i finanziari, Generali arretra del 5,06%. Male anche gli energetici (Enel -0,21%, Eni -3,71%) e Tim (-1,78%) di cui oggi si riunisce il cda per approvare i conti definitivi e valutare l’offerta di Cdp-Macquaire per la rete, che con ogni probabilità verrà rispedita al mittente per un eventuale rilancio, come richiesto all’altro offerente, il fondo Usa Kkr.

