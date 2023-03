A Credit Suisse un prestito dalla banca centrale fino a 54 miliardi. Il titolo rimbalza

Credit Suisse vola alla Borsa di Zurigo dove mette a segno un rialzo record del 40% dopo che in una nota il gruppo ha comunicato di voler «intraprende un’azione decisiva per rafforzare preventivamente la propria liquidità, intendendo esercitare l’opzione di prendere in prestito dalla Banca nazionale svizzera (Bns) fino a 50 miliardi di franchi svizzeri (circa 50,6 miliardi di euro, ndr) nell’ambito di una Covered Loan Facility e di una liquidity facility a breve termine, interamente garantite da attività di elevata qualità». Credit Suisse ha annunciato inoltre l’offerta di Credit Suisse International di riacquistare alcuni titoli di debito senior di OpCo per contanti fino a circa 3 miliardi di franchi svizzeri.

Il Ceo Koerner, azione decisa per rafforzarci

«Queste misure mostrano un’azione decisa per rafforzare Credit Suisse mentre continuiamo la nostra trasformazione strategica per offrire valore ai nostri clienti e agli stakeholder. Io e la mia squadra siamo determinati ad andare avanti rapidamente» per una banca più semplice, concentrata e costruita sulle necessità dei clienti». Lo afferma l'amministratore delegato di Credit Suisse, Ulrich Koerner. Nell’annunciare le iniziative per rafforzare la sua liquidità, Credit Suisse si dice «posizionata in modo conservatore contro i rischi dei tassi di interesse».

