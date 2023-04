Ci sono supermercati aperti domenica di Pasqua? Quali sono i pochi attivi e come trovarli

La domanda sorge spontanea. Ci sono supermercati aperti il giorno di Pasqua?. La risposta è sì, ma bisogna prendere appunti e fare la ricerca giusta qualora vi dovesse servire andare in un supermercato perchè magari vi siete dimenticati qualche ingrediente per il pranzo, o perchè magari in corso d'opera sono arrivati ospiti inattesi a casa e magari non troppo lontano avete un supermercato aperto. Ma come detto, punti vendita che non chiuderanno sono davvero pochi.

Serrande abbassate, salvo indicazioni contrarie, per tutti i punti vendita Esselunga, Bennet e Aldi. Medesima scelta fatta dalle catene MD e Penny Market. Ma se nella vostra città dovesse esserci un supermercato Pam, questo potrebbe essere il caso che fa per voi: probabilmente qualche punto vendita lo si potrà trovare aperto. Per saperlo basta andare sul sito pampanorama.it, nella sezione “negozi”. A quel punto è sufficiente inserire il nome della città di riferimento e scegliere il punto vendita che più interessa.

Tra le catene di supermercati aperto troviamo Il Gigante: quasi tutti i punti vendita saranno aperti nel giorno di Pasqua, ma solo per mezza giornata, anticipando di un’ora l’apertura. Saranno aperti dalle 8 alle 13.

E ancora: le aperture dei punti vendita della Conad sono tendenzialmente decise in autonomia dai soci titolari dei supermercati. Per verificare le aperture e gli orari del punto vendita più vicino si può consultare la pagina dedicata. Anche per Coop e Ipercoop le aperture straordinarie mutano a seconda dei punti vendita, ma da quanto si apprende in quasi tutti i supermercati è prevista la chiusura nel giorno di Pasqua.

Nessuna apertura speciale nel caso di Despar, Interspar ed Eurospar. Riposeranno anche i dipendenti di Lidl. Diversa la situazione con Carrefour, sia nella versione iper, market ed express. Qui potreste trovare qualche punto vendita aperto

Serrande abbassate, infine, anche per Auchan e Famila, meglio una chiamata direttamente nel market nel caso di Todis. Le aperture straordinarie non sono specificate sul sito ufficiale, meglio cercare una controprova contattando direttamente il supermercato. Chiusi anche tutti i supermercati Unes.

