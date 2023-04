Samsung pronta a scegliere Bing Microsoft al posto di Google sui cellulari? Alphabet crolla in borsa

Alphabet, la holding a cui fa capo Google, è pesante a Wall Street con le indiscrezioni su Samsung. I titoli perdono il 4%. Alcuni rumors del New York Times indicano che Samsung potrebbe sostituire Google con Bing di Microsoft come motore di ricerca per i suoi dispositivi.

Google: l’intelligenza artificiale può essere «molto dannosa»

L’intelligenza artificiale può essere «molto dannosa» se usata in modo sbagliato. Lo ha detto l'amministratore delegato di Google Sundar Pichai che, nel corso di un’intervista a 60 Minutes, ha messo in evidenza che per l’IA servono norme simili a quelle dei trattati usati per regolare l'utilizzo delle armi nucleari. Pichai quindi osserva come la competizione per far progredire la tecnologia potrebbe far accantonare i timori per la sicurezza.

Impatto su «ogni prodotto di ogni azienda»

Il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale avrà un impatto su «ogni prodotto di ogni azienda» e la società deve prepararsi per questo tipo di tecnologia, afferma Pichai. «Dobbiamo adattarci come società», spiega. «Se sei un radiologo, ad esempio, nell’arco di 5-10 anni si potrebbe avere un collaboratore di intelligenza artificiale che, di prima mattina, dice 'questi sono i casi più seri da valutare per primì», precisa Pichai mettendo in evidenza la necessità di regole che vanno definite non solo con l’aiuto di ingegneri ma anche di «scienziati della società, esperti di etica e filosofi».

