Che cos'è il cuneo fiscale

In sostanza, il cuneo fiscale include tutte le tasse sul lavoro (come l'imposta sul reddito) e i contributi sociali sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore. Questo cuneo rappresenta quindi il costo del lavoro che non va direttamente al lavoratore.

Un cuneo fiscale elevato significa che il costo del lavoro per il datore di lavoro è significativamente più alto rispetto a quanto riceve effettivamente il lavoratore. Questo può avere un impatto sulla competitività e sull'occupazione, poiché i datori di lavoro potrebbero essere meno incentivati ad assumere nuovo personale a causa degli alti costi. Ridurre il cuneo fiscale è spesso un obiettivo delle politiche fiscali, poiché può contribuire a stimolare l'occupazione e la crescita economica.

Su cosa influisce il cuneo fiscale