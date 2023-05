Trasmissione della dichiarazione precompilata per il 2023. Ecco come fare

E' partita la trasmissione delle precompilate per il 2023: l’Agenzia delle Entrate ha infatti aperto il canale per consegnare i modelli per la denuncia dei redditi relativi a quelli percepiti nel 2022.

Scadenze e modalità d'accesso

I contribuenti avranno così la possibilità di scegliere se accettare il 730 così com'è oppure se integrare la dichiarazione (730 o Redditi) e procedere poi al clic finale di invio. Ma c'è tempo per i contribuenti: le scadenze previste sono per il 730 non oltre il 2 ottobre, mentre per il modello Redditi il limite massimo sarà il 30 novembre. Semplice anche l’accesso alle informazioni: sarà possibile utilizzare le credenziali Spid, la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns) per accedere al servizio, disponibile in un’area riservata sul sito dell’Agenzia.

Supporto e deleghe

In ogni caso, per rendere più chiare le procedure e condurre passo passo il cittadino sono stati preparati un tutorial video sul canale Youtube, una guida online e un sito di assistenza dedicato (https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/). Da quest’anno, poi, si potrà delegare un familiare o un’altra persona di fiducia per le operazioni online: l’abilitazione va richiesta in videochiamata con un funzionario del Fisco o con un clic nella sezione dedicata della propria area riservata.

Contenuto dei modelli e novità

Guardando al contenuto dei modelli, quest’anno le informazioni caricate automaticamente dall’Agenzia sono più di 1,3 miliardi (8% in più rispetto al 2022): chi userà la precompilata avrà bisogno di fare molte meno modifiche. Tra questi dati, più di un miliardo sono le informazioni relative alle spese sanitarie, 99 milioni quelle sui premi assicurativi, 73 milioni sulle certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni sui bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni su dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Ci sono delle novità tra queste informazioni: sono precaricati, infatti, anche i corsi post-diploma e le spese per canoni di locazione e di intermediazione per l’acquisto di prima casa. Si ricordano anche le aggiunte degli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e per gli asili nido.

Dichiarazione precompilata - Che cos'è

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora.

Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.

Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 2023

* Spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi. Dall’anno d’imposta 2022 i dati comunicati dagli AFAM statali (che rientrano nello specifico elenco MUR) verranno utilizzati per fornire al contribuente informazioni utili per poter integrare il modello con le detrazioni per spese di istruzione universitaria, lasciando allo stesso la valutazione del possesso di tutte le condizioni previste per il beneficio fiscale.

* Canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale e spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede. Dall’anno d’imposta 2022 in alcuni casi verranno utilizzati i dati disponibili in Anagrafe Tributaria per riportare nel foglio informativo della dichiarazione precompilata elementi utili al contribuente per integrare il modello, dopo che lo stesso ha valutato il possesso di tutte le condizioni soggettive previste per il beneficio fiscale.

* Spese per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. Dall’anno d’imposta 2022,relativamente ai contratti di compravendita di immobili per i quali è stata richiesta l’agevolazione “prima casa”, verranno utilizzati i dati disponibili in Anagrafe Tributaria per riportare nel foglio informativo della dichiarazione precompilata elementi utili al contribuente per integrare il modello, dopo che lo stesso ha valutato il possesso di tutte le condizioni previste per il beneficio fiscale.

* Credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata (Afa).

* Credito d’imposta per depuratori d’acqua e riduzione del consumo di plastica (Bonus Acqua potabile)

* Nuova funzionalità dell’applicativo web. Da quest’anno è possibile annullare anche il modello Redditi PF (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati), inviato tramite applicativo web. Le date ultime per annullare dipendono dalla predisposizione o meno del modello F24.

* Sono state ulteriormente semplificate le procedure per consentire al contribuente di richiedere l’abilitazione di una persona di fiducia ad accedere alla propria dichiarazione precompilata. Da quest’anno il modulo per abilitare la “persona di fiducia” potrà essere presentato dal soggetto interessato tramite una specifica funzionalità web messa a disposizione all’interno dell’area riservata, nella sezione “Profilo utente/Autorizzazione soggetti terzi”. Oltre a tale modalità, il modulo potrà essere presentato sempre dal soggetto interessato tramite PEC, direttamente presso qualsiasi Ufficio territoriale o mediante il servizio on line di videochiamata. Qualora l’interessato sia impossibilitato a presentare il modulo a causa di patologie, il modulo può essere presentato direttamente dalla “persona di fiducia” presso un qualsiasi Ufficio territoriale. Per i dettagli consulta la pagina VERIFICA SE HAI BISOGNO DI ABILITARTI Il nuovo modulo per le richieste di abilitazione della persona di fiducia, nonché per le richieste di accesso da parte dei rappresentanti legali (genitore, tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale) é allegato al provvedimento del 17 aprile 2023 in tema di utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia, che modifica il provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022.

Dichiarazione precompilata 2023

Per rendere più completa e corretta la tua dichiarazione precompilata 2023 che sarà disponibile a partire dal 2 maggio:

Normativa e prassi Provvedimento del 18 aprile 2023 - Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 18/04/2023)

* Provvedimento del 19 maggio 2022 - Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 19/05/2022) * Provvedimento del 30 settembre 2021 - pdf - Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 - (Pubblicato il 01/10/2021) * Errata corrige - pdf * Provvedimento del 7 maggio 2021

Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 7/05/2021)

