Sarà "caro estate". Forti rincari: dallo spritz, ai gelati, dai voli, ai pacchetti vacanza

Dai gelati allo spritz, dagli aerei al giardinaggio, passando per hotel, ristoranti e stabilimenti balneari: questa estate tutto costerà di più, con un picco che raggiungerà quasi il 50% per i voli aerei. A fare i conti sul "caro estate" è uno studio realizzato dal Codacons che ha elaborato il quadro dei rincari di una stagione che rischia di diventare davvero rovente utilizzando i dati dell’Istat.

La fotografia scattata sui beni e i servizi tipici del periodo di vacanza vede, ad esempio, l’aumento va dal 15,5% per una birra al 26.8% di un pacchetto vacanza, passando per il 10-15% dei servizi in spiaggia. «Il nostro studio certifica purtroppo un trend al rialzo per tutti i beni legati all’estate, e anche se l’inflazione dovesse scendere nelle prossime settimane, i prezzi dei beni e dei servizi legati al periodo estivo saliranno tra giugno ed agosto per effetto della maggiore domanda e di fattori stagionali», afferma il presidente Carlo Rienzi.

