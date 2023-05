Vodafone prevede il taglio di 11.000 posti di lavoro in 3 anni

Il gruppo telefonico britannico Vodafone ha annunciato 11.000 tagli di posti di lavoro in tre anni, come parte di un piano di ristrutturazione dopo una performance giudicata «non abbastanza buona» dal nuovo amministratore delegato Margherita Della Valle.

La manager ha dichiarato di voler «semplificare l’organizzazione per recuperare la competitività». I risultati per l’esercizio finanziario 2022/2023 registrano una stagnazione dei ricavi a 45,7 miliardi di euro.

«La nostra performance non è stata abbastanza buona. Per ottenere risultati costanti, Vodafone deve cambiare», ha dichiarato Della Valle in un comunicato.

«Semplificheremo la nostra organizzazione, tagliando la complessità per recuperare la nostra competitività», ha aggiunto Della Valle, confermata ceo all’inizio di maggio dopo cinque mesi di interim.

Il suo predecessore Nick Read si è dimesso all’inizio di dicembre dopo un mandato di quattro anni segnato da un forte calo del prezzo delle azioni della società. Ha lasciato l’incarico quando Vodafone era in trattative per la fusione delle sue attività nel Regno Unito con la rivale Three UK, di proprietà di CK Hutchison, con sede a Hong Kong.

Secondo i media, un accordo del valore di 15 miliardi di sterline (18,7 miliardi di dollari) è prossimo al completamento.

© Riproduzione riservata