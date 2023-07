Bonomi: nessun veto sul salario minimo, ma noi oltre

«Se vogliamo parlare di salario minimo con una soglia di 9 euro non è un problema di Confindustria. I nostri contratti sono tutti superiori. Se prendiamo ad esempio i metalmeccanici di terzo livello il prezzo è di undici euro. L’industria non è vero che paga poco ma paga il giusto. Non c'è un veto anzi è una grande sfida ed entriamo nel pieno dei temi». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell’assemblea di Assolombarda.