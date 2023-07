Inflazione alle stelle, la Schlein torna alla carica: “Salario minimo obbligatorio, non si vada oltre”

«L'inflazione continua a mordere molto forte alle caviglie delle famiglie italiane, motivo di più affinché il governo consideri e approvi la proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo». Lo dichiara la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a margine del convegno "Inflazione e salari: quali politiche?» organizzato dall’Università Roma Tre. «Salario minimo vuol dire, nella nostra proposta, rafforzare la contrattazione collettiva, perché fa valere per tutti i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto comparativamente più rappresentativo. Ma vuol dire anche fissare una soglia, che abbiamo individuato in 9 euro l'ora, sotto la quale non si può scendere e non può scendere nemmeno la contrattazione. Abbiamo letto anche oggi testimonianze di persone, penso a quella di una cameriera che lavora in un albergo che dice di aver visto in questi anni i prezzi delle camere triplicare pur continuando a prendere sempre 8 euro all’ora», ha proseguito.

«Non si può più attendere, ci sono sacche di lavoro povero che vanno contrastate con misure concrete. Continueremo come Pd a insistere sulla necessità di introdurre questa proposta», ha concluso.