Stellantis, arrivano la Topolino e la nuova 600: ecco quanto costano e le caratteristiche

Arrivano i nuovi modelli iconici di Stellantis, la Topolino e la 600. La presentazione sulla Pista 500, sul tetto del Lingotto, luogo storico tra presente, passato e futuro, è stata ieri in un giorno simbolico per il brand Fiat: il 4 luglio, lo stesso in cui nel 1957 è nata la prima 500 e nel 2007 la sua erede.

«Stellantis ha profonde radici qui in Italia, dove abbiamo un glorioso passato, un forte presente e un futuro entusiasmante», sottolinea il presidente John Elkann. I due modelli non saranno prodotti in Italia, ma nasceranno rispettivamente in Marocco, dove viene già prodotta anche la Citroen Amy, e a Tichy in Polonia. «Gli stabilimenti italiani legati al brand storico di Stellantis - Melfi, Pomigliano, Mirafiori e Atessa - hanno già i loro prodotti o li avranno secondo i piani previsti», assicura Olivier Francois, ceo del marchio Fiat. Francois spiega che la nuova 600 non può essere considerata l’erede della 500xX che continuerà a essere prodotta a Melfi. «Sono due auto diverse, sono complementari.

La nuova 600 è del segmento B, è più piccola, più bassa, non è un suv e non 4x4», sottolinea il manager che aggiunge: «In Italia produrremmo più auto se se ne comprassero di più. L’Italia è l'unico paese in Europa che arretra sull'elettrico perché non ci sono incentivi sufficienti». Un messaggio al governo che, secondo quanto più volte dichiarato dal ministro Adolfo Urso, mira a raggiungere un accordo con Stellatis che preveda anche una maggiore produzione in Italia: un incontro fra il ministro e l'amministratore delegato Carlos Tavares potrebbe tenersi già all’inizio della prossima settimana. «In due anni - sottolinea Francois - abbiamo reso Fiat più profittevole e più globale che mai.

Fiat è diventato il marchio Stellantis numero 1 per volumi ed è leader nei 3 principali mercati: Italia, Brasile e Turchia, in 3 Regions diverse» spiega Francois. «Nei prossimi tre anni il nostro piano di prodotto riporterà Fiat al posto che le compete: leader, punto di riferimento e lovebrand. Per Fiat il meglio deve ancora venire, c'è una grande considerazione del brand in Stellantis e si vedrà nei prossimi tre anni con l’offensiva dei prodotti che presenteremo. Ci vediamo a luglio del prossimo anno e poi ancora dell’anno successivo».

La Nuova Fiat Topolino - sottolinea il manager - porta tutto lo spirito della Dolce Vita nella mobilità urbana. Ha tutte le carte in regola per offrire una libertà di guida sostenibile in città: zero emissioni, dimensioni ridotte, impatto sonoro ridotto. Un nuovo veicolo per offrire la mobilità elettrica a tutti, alle famiglie ma anche ai più giovani, che possono guidarla a partire da 14 anni. Include due versioni: la Topolino 'chiusa» e la Topolino Dolcevita «aperta». Saranno sufficienti tre clic per acquistarla al prezzo di listino di 9.890 euro lo stesso prezzo per le due versioni «chiusa» e «aperta» a cui, se disponibili, verranno scontati gli incentivi statali dedicati ai quadricicli elettrici. La nuova esperienza di acquisto online inizia oggi con la fase di pre-booking «be the first».

Con la Fiat 600 Fiat ritorna nel segmento, «la sorella maggiore» della Nuova 500. La sua antenata è la 600 degli anni '50, popolare «family mover» E’ la nuova icona della Fiat elettrica. Sulla pista del Lingotto è stata presentata la versione top di gamma: la nuova Fiat 600e La Prima e la versione Fiat (600e)Red Il prezzo di listino chiavi in mano di Fiat (600e)Red è di 35.950 euro (29.950 euro con incentivi statali in caso di rottamazione), mentre per la top di gamma Fiat 600e La Prima è di 40.950 euro.