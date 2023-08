Caro benzina, il governo risponde al M5S: "Non si possono tagliare le accise"

Il prezzo internazionale del petrolio "non ha registrato, con riferimento alla media del precedente bimestre, un aumento rispetto al valore di riferimento indicato nel Def che consenta l'adozione del decreto di riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e alla benzina". Lo ha detto la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, rispondendo ad un'interrogazione di Emiliano Fenu (M5S) in commissione Finanze della Camera. Albano ha citato i dati del Mimit aggiornati al 31 luglio secondo cui il prezzo medio della benzina è di 1,91 euro al litro e quello del gasolio a 1,76 euro.

Il Mimit pubblica sul proprio sito i prezzi medi dei carburanti: la media nazionale in autostrada e quella Regione per Regione. Da oggi i dati dovranno essere esposti dagli impianti di distribuzione sul territorio, con l'obiettivo - sottolineato dal governo - di favorire la trasparenza. La media nazionale del self service in autostrada è di 1,984 euro al litro per la benzina e di 1,854 euro al litro per il diesel. A livello territoriale, i prezzi più alti della verde sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano a 1,945 euro a litro e della Puglia a 1,943 euro. Sotto la soglia di 1,9 euro le Marche a 1,892 e il Veneto a 1,898. Con la benzina al self che in autostrada sfiora i 2 euro al litro "il Mimit conferma l'allarme lanciato nei giorni scorsi", scrive Assoutenti. Il ministero pubblichi ora i dati del servito in autostrada, dice l'associazione dei consumatori.