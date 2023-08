Dagli aerei agli alberghi ai traghetti, è stangata sulle vacanze

«In un solo mese i voli nazionali hanno registrato un rincaro del 9% e sono cresciuti del +26,1% in un anno, le tariffe degli hotel salgono del +19%, i pacchetti vacanza registrano un +17%. E’ una stangata sulle vacanze estive». Lo afferma in una nota Assoutenti segnalando rispetto al mese precedente anche un incremento del 6,1% per i traghetti.

Questa crescita dei prezzi nel settore vacanziero «porterà a quota +1,2 miliardi di euro la spesa degli italiani per le villeggiature tra luglio e agosto rispetto a quanto pagato lo scorso anno, nonostante il taglio al numero di notti fuori casa», evidenzia il presidente di Assoutenti Furio Truzzi. «Analizzando l’andamento delle tariffe applicate dalle strutture ricettive si scopre come la città che a luglio registra i rincari più alti d’Italia è Roma, dove i prezzi di alberghi, b&b, pensioni, sono aumentati in media del +31,3% su base annua. Andamento analogo a Genova, +31%, mentre Venezia col +24,7% si piazza in terza posizione seguita da Milano col 24,6%», spiega Assoutenti.