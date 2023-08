Assicurazioni, Italia fanalino di coda: Farina (Ania) a Rimini auspica sinergia pubblico-privato

"Dobbiamo essere realisti: oggi gli italiani si assicurano poco, molto poco, siamo i fanalini di coda in Europa, e questo rende il nostro paese più fragile. Mentre se arriviamo a gestire in maniera seria e trasparente un'integrazione fra prestazioni pubbliche e quelle assicurative, sicuramente il paese sarà più protetto, le persone le famiglie e imprese potranno svilupparsi e tutta l'economia del paese". Lo ha detto la presidente dell'Ania Maria Bianca Farina intervenendo al Meeting di Rimini. Nel campo del welfare l'assicurazione "può affiancare il servizio pubblico ma a condizione che ci sia un'integrazione di finanziamento, una regia pubblica ma risorse pubbliche e private affiancate: queste risorse sarebbero spese molto meglio se facessero perno sulla mutualizzazione assicurativa". Farina ha spiegato che anche nella sanità o in tema di catastrofi naturali, "se ci fosse una partnership pubblico-privato le cose cambierebbero tanto".