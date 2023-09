Supporto formazione e lavoro: la video guida dell'Inps spiega come fare la richiesta

Il numero degli accessi all’Inps per le domande per il Supporto formazione lavoro raddoppia ancora in meno di due ore e supera le 4mila unità. Lo fa sapere l’Inps spiegando che il numero complessivo è di 4.015 unità e che le domande di Sfl già acquisite sulla piattaforma Siisl è di 3.515 unità. Il numero di civ inviati è di 2.457 e il numero di Patti di attivazione digitale sottoscritti è di 1.626. Dopo aver firmato il patto di attivazione digitale e completata l'istruttoria Inps si viene inviati ai centri per l’impiego per firmare il patto di servizio personalizzato.

Ecco il testo del video diffuso dall'Inps:

"Ciao! Come saprai, il reddito di cittadinanza è stato superato da due nuove misure di sostegno economico, inclusione sociale e avviamento al lavoro

Sono: l’Assegno di Inclusione, disponibile dal 1° gennaio 2024, destinato ai nuclei familiari in cui vi siano componenti con disabilità, minori, o con età superiore a 60 anni o in condizione di

svantaggio, inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificati dalla pubblica amministrazione.

E il Supporto per la Formazione ed il Lavoro, che ha lo scopo di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di tutti i soggetti occupabili.

Con questo video vogliamo guidarti su ciò che dovrai fare per richiedere il Supporto per la Formazione e il Lavoro: bastano questi 5 semplici passaggi:

1.Dal 1° settembre potrai presentare la domanda online direttamente sul sito dell’INPS, o tramite i Patronati.

2. Dovrai poi registrarti al Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e lavorativa (SIISL), la piattaforma che ti accompagnerà in tutte le fasi di questo percorso. Se l’esito della domanda sarà positivo, dovrai sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale e indicare almeno tre agenzie per il lavoro che hai scelto di contattare.

3.Da questo momento potrai essere convocato presso il Centro per l’Impiego, per firmare il Patto di Servizio Personalizzato e avviare tutti i passi necessari al tuo inserimento nel mondo del

lavoro. Mi raccomando, arrivaci preparato: dopo aver già contattato le tre agenzie per il lavoro individuate in precedenza, da indicare nel Patto di Servizio.

4.Una volta sottoscritto il Patto, potrai usufruire di servizi di orientamento, corsi di formazione specifica, o aderire a progetti utili alla collettività o ad altre iniziative per l’attivazione lavorativa,

di cui il Ministero del lavoro terrà traccia all’interno della piattaforma SIISL.

5.Per tutta la durata del tuo percorso formativo o delle altre iniziative di attivazione lavorativa, riceverai un importo mensile di 350 euro tramite bonifico da parte dell’INPS, per un massimo di

12 mesi. Troverai gli importi erogati su My Inps, accedendo al servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino” alla voce “prestazioni” > “pagamenti”.

Ricorda: se abbandoni il percorso di formazione, una delle altre attività o rifiuti un’offerta di lavoro ritenuta adatta a te, perdi il beneficio.