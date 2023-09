Dal bonus benzina all'Iva sul gas al 5%, la bozza del dl energia

Dal bonus benzina che sarà caricato sulla social card "Dedicata a te" all’Iva al 5% sul gas, passando per uno stanziamento di 55 milioni di euro per pagare tempestivamente le supplenze a scuola: sono le misure previste nella bozza di 12 articoli del decreto legge in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali, che dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri di lunedì.

I carburanti, quindi, entrano nel paniere dei beni acquistabili con la social card "Dedicata a te", destinata a nuclei con Isee fino a 15mila euro: questa la forma del bonus benzina prevista nella bozza del decreto energia atteso in Consiglio dei ministri lunedì, che aumenta la dotazione per la card da 500 a 600 milioni di euro per il 2023 per «sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante».

Si stimano 1,3 milioni di nuclei beneficiari. Entro 30 giorni un decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, stabilirà «l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare» e «le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa».

Aiuti a under 36 per la prima casa fino a dicembre

Proroga di tre mesi, fino alla fine del 2023, per le agevolazioni sull'acquisto della prima casa da parte degli under 36: lo prevede la bozza del decreto legge in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali, che dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri di lunedì.