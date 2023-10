Btp Valore: gli ordini superano i 3 miliardi di euro. Rendimento: attesa per i tassi cedolari definitivi

Continua a ritmo sostenuto la corsa del Btp Valore nel primo giorno di collocamento. La seconda emissione del nuovo titolo riservato ai piccoli risparmiatori finora ha registrato ordini per oltre 3 miliardi di euro a fronte di oltre 105.150 contratti sottoscritti.

La serie dei tassi cedolari minimi garantiti è 4,10% per il primo, secondo e terzo anno; 4,50% per il quarto e quinto anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.

Taylor (AllianceBernstein): "L'eccesso di depositi aiuta Btp Valore"

«L'eccesso di depositi italiani nei conti bancari nazionali che ancora si registra dovrebbe giocare un ruolo importante nell’offrire un notevole supporto all’emissione di Btp retail attualmente in collocamento». Lo afferma John Taylor, co-gestore dell’Ab European Income fund di AllianceBernstein, in riferimento al collocamento in atto del Btp Valore. «Questa positività potrebbe poi riflettersi sui mercati pubblici, con una minore offerta da assorbire da parte degli investitori istituzionali, proprio come è già accaduto all’inizio dell’anno, quando l’emissione lanciata a marzo ha attirato quasi 20 miliardi di investimenti», conclude Taylor.