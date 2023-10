Nuovo Btp Valore, avvio sprint: ordini per oltre 900 milioni

Partenza sprint per il Btp Valore nel primo giorno di collocamento. La seconda emissione del nuovo titolo lanciato oggi e riservato ai piccoli risparmiatori nella prima ora ha registrato ordini pari a oltre 900 milioni di euro a fronte di oltre 31.926 contratti sottoscritti.

La serie dei tassi cedolari minimi garantiti è 4,10% per il primo, secondo e terzo anno; 4,50% per il quarto e quinto anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.