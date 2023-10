Nuovo Btp Valore, nella 2° giornata raccolti ordini per 4,5 miliardi. Intanto lo spread si allarga a 195 punti

Continua a restare sostenuta la richiesta per il Btp Valore. Il titolo per i piccoli risparmiatori emesso dal Mef, nella seconda giornata di collocamento, ha raccolto ordini per 4,543 miliardi di euro che, sommati ai 4,768 miliardi di ieri, portano il totale delle domande a 9,311 miliardi.

Lo spread chiude a 195 punti

I mercati, dopo aver recepito i dati sul mercato del lavoro americano, migliori delle attese, temono un altro aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve e i rendimenti dei Titoli di Stato vengono spinti al rialzo. Quello del Btp a 10 anni chiude al 4,9%, il più alto degli ultimi 11 anni, da novembre 2012. Lo spread con il Bund si è allargato a 195 punti (e il rendimento del titolo tedesco è salito al 2,95%).