Nuovo Btp Valore, raccolti 17,9 miliardi. Tassi al 4,1% per i primi tre anni, poi al 4,5%

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che oggi si è concluso, con 17.190,004 milioni di euro raccolti e 641.881 contratti registrati, il collocamento della seconda emissione del BTP Valore avviato il 2 ottobre. Si tratta di un risultato, specifica il Mef, che conferma il successo di questa famiglia di titoli di Stato dedicata ai piccoli risparmiatori (retail) che hanno partecipato con grande interesse alla seconda emissione, caratterizzata dalla novità delle cedole trimestrali.

L’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. e il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros S.p.A. e Iccrea Banca S.p.A. I tassi annuali definitivi del titolo confermano quelli annunciati lo scorso 29 settembre: 4,10% per il 1 , 2 e 3 anno; 4,50% per il 4 e 5 anno. Il titolo ha data di godimento 10 ottobre 2023 e scadenza 10 ottobre 2028. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei 5 anni verrà garantito anche un premio extra finale di fedeltà dello 0,5%.