Legge di Bilancio, arriva l'ok del Consiglio dei Ministri. Meloni: “Una manovra da 24 miliardi”. Cosa cambia in busta paga e per chi

Il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge di bilancio. La manovra vale complessivamente "poco meno di 24 miliardi, frutto di 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese. Una Manovra che considero molto seria, molto realistica che non disperde risorse ma le concentra su grandi priorità continuando a seguire la visione che il governo ha messo dall’inizio del suo mandato, nonostante il quadro complesso", ha affermato la premier Giorgia Meloni, al termine del Cdm.

Una Legge di bilancio suddivisa in 82 articoli: dalla famiglia agli stanziamenti per i contratti della p.a. La bozza in entrata al consiglio dei ministri prevede anche il rinnovo della carta Dedicata a te, un articolo sui mutui prima casa, un capitolo intero di lotta all’evasione fiscale e un altro per lavoro e politiche sociali.

Aumento dei tassi e Superbonus

«Il quadro è chiaramente abbastanza complesso: noi nel 2024 avremo circa 13 miliardi euro di maggiori interessi sul debito, da pagare in forza delle decisioni assunte dalla Bce, e circa 20 di superbonus. L’aumento dei tassi e il Superbonus fanno complessivamente più della manovra di bilancio», ha proseguito la premier.

Aumento in busta paga e taglio del cuneo fiscale

«Le priorità che che avevamo annunciato vengono confermate», rincara la dose Meloni, «difendere potere acquisto ovvero più soldi in busta paga per i redditi medio bassi, con il taglio del cuneo di 6 punti per chi ha fino 35mila e 7 per fino a 25mila. Un aumento in busta paga che mediamente corrisponde circa 100 euro al mese per una platea circa 14 milioni di cittadini. Le poche risorse di cui disponiamo le vogliamo concentrare su chi ha più bisogno».

Ape sociale e opzione donna

«Sulle pensioni ape sociale e pensione donna vengono sostituiti da un unico fondo per la flessibilità in uscita».

Rinnovi dei contratti e sanità

«Un’altra misura che cuba una somma significativa riguarda gli aumenti contrattuali del pubblico impiego: complessivamente oltre 7 miliardi euro a disposizione del ministro Zangrillo, particolarmente per gli aumenti contrattuali, di cui oltre 2 miliardi riguardano sanità, cinque sono per i rimanenti settori».

Il comparto sicurezza

«Voglio dire con chiarezza che per noi la priorità quest’anno è soprattutto il rinnovo del

contratto del comparto sicurezza. Penso non si possa più accettare una realtà in cui un poliziotto guadagna per lo straordinario poco più di 6 euro l’ora, meno quanto prenda un collaboratore domestico: bisogna intervenire. La priorità per noi è rinnovo comparto difesa e sicurezza».