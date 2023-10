Euro digitale, che cos'è e come funzionerà la nuova moneta digitale. A che punto siamo?

Diventa più concreto il lancio dell’euro digitale. Anche se per la sua possibile nascita bisognerà aspettare almeno due anni, la Bce vuole essere pronta e il consiglio dei governatori dell’istituto di Francoforte ha deciso di dare via alla fase due, quella preparatoria, per la possibile emissione della moneta, al termine della quale si prenderà una decisione. Si chiude così la fase di indagine lanciata nell’ottobre 2021 e realizzata dalla task force alla cui testa c'è Fabio Panetta, componente del board di Francoforte e prossimo governatore della Banca d’Italia. Nei prossimi due anni la Bce metterà a punto test, simulazioni e il quadro delle regole, anche sul profilo della privacy, della valuta che dovrebbe affiancare e non sostituire il contante nei 20 paesi dell’eurozona.

Che cos'è l'euro digitale?

Un euro digitale sarebbe un mezzo di pagamento elettronico accessibile gratuitamente a tutti. Come oggi il contante, sarebbe uno strumento sicuro e privato, che potresti utilizzare in qualsiasi paese dell’area dell’euro. In una società sempre più digitalizzata, un euro digitale rappresenterebbe un’evoluzione naturale della moneta unica.

Un euro digitale sarebbe una forma digitale di contante: un mezzo di pagamento elettronico al dettaglio emesso da noi, la Banca centrale europea. In quanto forma di moneta pubblica, sarebbe disponibile gratuitamente a tutti nell’area dell’euro, per qualsiasi pagamento digitale.

Oggi i cittadini non hanno accesso alla moneta pubblica in forma digitale. In una società sempre più digitalizzata, un euro digitale rappresenterebbe un’evoluzione naturale della moneta unica.

Come funzionerebbe un euro digitale? Gli importi in euro digitali sarebbero memorizzati in un portafoglio elettronico (wallet), che gli utenti creerebbero presso la propria banca o un intermediario pubblico. Con questo strumento potresti effettuare tutti i consueti pagamenti elettronici (nel negozio vicino a casa, online, a un amico...) tramite telefono o carta, online o offline.