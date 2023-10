Rottamazione quater, a breve la prima scadenza: le date aggiornate

Nuovi termini per la cosiddetta rottamazione quater, conosciuta anche come definizione agevolata: dal 30 aprile il termine ultimo per aderire è stato prorogato al 30 aprile scorso. Le persone colpite dall'alluvione hanno invece avuto tempo fino al 2 ottobre 2023, dal momento che 30 settembre cade di sabato. Sempre il 30 settembre 2023 è stato l'ultimo giorno, per chi aveva già aderito, per ricevere il prospetto dei pagamenti da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dall’articolo 4 del DL n. 51/2023. Per gli alluvionati il termine è rimandato di tre mesi, quindi le somme dovute saranno comunicate entro il 31 dicembre 2023.

Per quanto riguarda poi i pagamenti, il versamento della prima o unica rata andrà effettuata entro il 31 ottobre 2023, con una tolleranza di massimo 5 giorni. In questo caso andrà pagata entro lunedì 6 novembre, perché il 5 cade di domenica. Tra le proroghe anche quella per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, posticipata al 30 settembre 2023. Per altre informazioni su come pagare, rateizzare o annullare le cartelle di pagamento visita la nostra pagina dedicata.