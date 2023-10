Manovra: verso Iva al 22% sui pannolini e al 10% sugli assorbenti

Si va verso l’Iva al 22% su pannolini e seggiolini auto e al 10% sugli assorbenti, come anticipato dal premier Giorgia Meloni. Nell’ultima bozza della manovra i pannolini e i seggiolini auto per bambini escono dalle categorie con l’Iva agevolata.

La norma inserita infatti sopprime i due gruppi di beni che erano assoggettati all’Iva agevolata al 5%, tra cui appunto gli assorbenti e i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e le coppette mestruali femminili, il latte in polvere, i pannolini e i seggiolini auto per i bambini. Ma gli assorbenti femminili e il latte in polvere vengono spostati tra i prodotti assoggettati all’Iva al 10%, mentre pannolini e seggiolini per bambini non vengono riassegnati, e dovrebbero tornare così all’aliquota ordinaria del 22%.