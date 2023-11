Superbonus 110%, pressing di Forza Italia: chiesta proroga della detrazione fino a giugno 2024

Forza Italia torna in pressing sul Superbonus e presenta un emendamento, al decreto Anticipi, per prorogare al 30 giugno 2024 la detrazione del Superbonus al 110% per i lavori fatti dai condomini e dai singoli nelle abitazioni, a condizione che entro la fine del 2023 siano stati eseguiti almeno il 60% dei lavori. L'emendamento porta la firma dei senatori Licia Ronzulli, Roberto Rosso e Claudio Lotito.

Alla misura si provvederà con un rialzo della web tax dal 3 al 15%. L'ultimo tentativo dei forzisti sull'argomento fu fatto (e bocciato) a settembre nel decreto Asset. Il dl Anticipi è ora al vaglio della commissione Bilancio al Senato