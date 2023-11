Superbonus, sfuma la proroga. Zero risorse per il dl anticipi

"Lavoreremo solo sugli emendamenti ordinamentali che non abbiano impatto sui saldi". Lo riferisce il presidente della commissione Bilancio de Senato Nicola Calandrini interpellato su quanto deciso in commissione sul dl anticipi.

La decisione - ha spiegato - "è stata presa in ufficio di presidenza e condivisa dal governo". Eventuali modifiche di altro tipo - viene spiegato - potranno eventualmente essere prese in esame attraverso il fondo per le modifiche parlamentari previsto dalla manovra. A questo punto salta la possibilità che in questo provvedimento sia esaminata la proroga del Superbonus presente in un emendamento di FI.