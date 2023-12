Ristori Irpef ed energia, 100 milioni alle Regioni per il 2024. Fondi freschi anche per Difesa e Sicurezza

Un ristoro di 105,6 milioni per il 2024 alle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia-Giulia e Sardegna e alle Province autonome di Trento e Bolzano per gli effetti dell’attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef. Lo prevede un emendamento del governo alla manovra depositato in commissione Bilancio al Senato. Per le regioni ordinarie è invece previsto un ristoro di 100 milioni per il 2024 per coprire i maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche del 2022 e 2023. Ma allo stesso tempo si prevede per le regioni a statuto ordinario una riduzione di 250 milioni di una parte degli stanziamenti per investimenti previsti in un arco di tempo che arriva al 2033.

Difesa e sicurezza

Un fondo con 32 milioni per il biennio 2024-2025 e 42 milioni di euro annui dal 2026 per l'incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Risorse per 38,3 milioni di euro annui dal 2024 al 2026 al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo dei vigili del fuoco per la stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa. Sono alcune delle misure previste dall’emendamento del governo alla manovra con disposizioni in favore delle Forze armate, di polizia e del comparto dei vigili del fuoco.