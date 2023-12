Conte punzecchia Meloni: “Mes portato in Italia da Berlusconi, quando lei era... ministra”

Sapete chi ha portato il Mes in Italia? Il governo Berlusconi nell’agosto 2011 e tu Giorgia Meloni eri lì come ministro mentre, attenzione, io facevo l'avvocato. Tu eri già lì a fare danni. Bugie su bugie. Giorgia Meloni non ti permettere, leggiti gli atti parlamentari sulla riforma del Mes. Stai girando intorno sulla questione centrale. Adesso attribuisci a me la responsabilità di aver apposto delle firme. Tu cosa facevi? Adesso si tratta di ratificare o meno il Mes: a decidere sei tu. Ormai decidi tutto tu, hai introdotto un premierato di fatto. Cantavi «no Mes, no Mes». Ora devi decidere». Lo afferma il leader M5s Giuseppe Conte in un video su Facebook nel quale replica alla premier Giorgia Meloni.