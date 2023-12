Bonus Internet 100 euro, in arrivo un aiuto per le famiglie per la banda ultralarga

In arrivo un significativo aiuto per le famiglie italiane: un bonus di 100 euro destinato a supportare l'attivazione di connessioni internet a banda ultralarga. Questo incentivo, lungamente atteso dal 2022, sembra finalmente prossimo alla realizzazione nel 2024, dopo una lunga negoziazione tecnica con gli uffici della Commissione europea.

La consultazione di Infratel per il piano

Una consultazione pubblica è stata aperta da Infratel, la società del ministero delle Imprese e del made in Italy, per raccogliere pareri sugli schemi del piano. Gli operatori sono invitati a esprimere le loro opinioni entro l’11 gennaio 2024.

Dettagli del voucher: copertura dei costi e modalità di erogazione

Il piano prevede un voucher di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di attivazione e sul canone mensile, incluso il modem. Questa cifra è una revisione rispetto ai precedenti 300 euro proposti, mirando a coprire un numero maggiore di famiglie con la stessa dotazione finanziaria.

Requisiti per la velocità di collegamento e le condizioni di accesso

Per beneficiare dello sconto, le famiglie devono attivare o passare a un abbonamento con almeno 300 megabit/secondo in download. Il voucher è rivolto a quelle famiglie che attualmente non dispongono di un servizio di connettività o che hanno una velocità inferiore a 300 megabit/secondo.

Cambio di operatore e portabilità del voucher

Il voucher sarà portabile e trasferibile in caso di cambio di abbonamento, per evitare il lock-in contrattuale. Tuttavia, vi sono limitazioni per le nuove attivazioni: solo le famiglie senza connessione negli ultimi 6 mesi potranno richiedere il voucher.

Contesto e storia dei voucher per la banda ultralarga

L'idea di un voucher per incentivare la diffusione della banda ultralarga non è nuova. Una prima edizione era partita alla fine del 2020, con un tetto Isee di 20mila euro, ma non ha ottenuto il successo sperato.

Condizioni per le famiglie nella nuova tornata di bonus

Si attendono conferme sull’utilizzo dei circa 400 milioni già stanziati. Probabilmente, le famiglie che hanno già beneficiato dei contributi della Fase 1 saranno escluse da questa nuova iniziativa.